Gomez, Ilicic e gli altri sfiorano il risultato tennistico. Il gol di Tumminello l'unica nota positiva tra i pitagorici

Metti una sera da dimenticare. Un incubo a tinte nerazzurre da mettere subito dietro le spalle. Il Crotone esce con le ossa rotte da Bergamo. L'Atalanta passeggia sui rossoblu. Petagna, Caldara ed Ilicic affondano i pitagorici già nel primo tempo. Gomez (doppietta) completa la cinquina nella ripresa. Nel mezzo il sesto gol nerazzurro annullato via Var a Orsolino e l'unica nota positiva della serata da riportare in Calabria: il primo gol in Serie A di Marco Tumminello. Per il resto testa bassa e pedalare. Domenica c'è il Benevento. Altra squadra, al pari del Crotone, alla disperata ricerca di punti.