Nella prossima giornata riflettori puntati sullo scontro diretto Chievo-Crotone. Ma non solo. Ecco le partite cruciali in chiave salvezza

Ancora tre giornate prima della fine del campionato, ma già la prossima potrebbe decretare vinti e vincitori.

E a proposito di salvezza, il quadro è tutt'altro che chiaro. La classifica ancora troppo corta.

La classifica

All'ultimo posto c'è il Benevento, già retrocesso. Al penultimo il Verona, con 25 punti (e un piede già in B), al terzultimo il Chievo con 31. Al momento le tre squadre che completano la griglia della retrocessione. Proprio un passo fuori, SPAL a 32 punti e Cagliari a 33. A pari punti (34) Udinese e Crotone. Insomma, corsa a cinque per evitare la retrocessione. Nove i punti in palio. Ma attenzione al calendario .

Il programma della 36esima giornata

CROTONE: Occhi puntati sullo scontro diretto Chievo-Crotone, domenica alle 15. La fondamentale vittoria contro il Sassuolo ha rilanciato i pitagorici ma quella di domenica potrebbe essere l'ultima possibilità per raggiungere la salvezza. Al Crotone rimangono infatti la Lazio (allo Scida) e il Napoli in trasferta.

LE ALTRE PRETENDENTI

Oltre allo scontro diretto, nella trentaseiesima giornata Milan-Verona, Udinese-Inter, Spal-Benevento e Cagliari-Roma.

Molto si evincerà da questi risultati.

Aspettando maggio

Oltre a Crotone-Lazio, Bologna-Chievo, Verona-Udinese, Fiorentina-Cagliari e Torino-Spal.



Si prospetta un finale di fuoco.