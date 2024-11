VIDEO | Per la squadra pitagorica, domenica l’imperativo sarà quello di non sbagliare: i rossoblù non possono più permetterselo

Ad attendere la squadra di mister Stroppa c’è un Torino che vuole dimenticare anch’esso un avvio di stagione non dei migliori e soprattutto la beffarda sconfitta nel turno precedente contro la Lazio: un 4-3 arrivato nei secondi finali che ancora brucia.

Un avvio negativo per le due formazioni



Il Crotone di mister Stroppa è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta e contro i granata cerca il primo successo in stagione: i pitagorici, al momento, sono l’unica squadra a non aver mai vinto in questa stagione di A.

Sarà una sfida nella sfida anche per quello che riguarda le due difese, tra le più battute nella massima serie: 17 gol subiti dal Crotone, insieme al Benevento, 16 invece le reti incassata dal Torino.

I precedenti



Nei quattro precedenti nella massima serie il Crotone non ha mai vinto: due pareggi e due vittorie per il Toro. Nell’ultima occasione, nella stagione 2017/2018, i piemontesi vinsero per 4-1 con uno scatenato Bellotti autore di una tripletta.

Le probabili formazioni



Domenica il “Gallo” farà coppia in attacco con Verdi mentre Stroppa si affiderà ancora una volta al duo offensivo Simy – Messias.

Queste le probabili scelte dei due tecnici.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo. In panchina: Ujkani, Milinkovic-Savic, Nkoulou, Singo, Buongiorno, Murru, Segre, Gojak, Ansaldi, Edera, Bonazzoli, Vianni.

Crotone(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Zanellato, Cigarini, Benali, Reca; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa. In panchina: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Rispoli, Crociata, Petriccione, Rojas, Eduardo, Vulic, Siligardi.

L'arbitro

A dirigere il match tra Torino e Crotone sarà Francesco Forneau: l’arbitro di Crotone – Juventus, la partita che al momento ha regalato agli squali l’unica mezza gioia.