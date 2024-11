Ultimi giorni di allenamento a Crotone in vista di un'altra sfida salvezza. Pitagorici attesi sul campo del Palermo, altro gruppo affamato di punti.

Un’altra finale. Come quella contro l’Empoli. Anzi più importante della gara contro i toscani. Con la speranza che l’esito sia lo stesso ed il distacco in classifica si accorci ulteriormente. Il Crotone sbarca in Sicilia destinazione Palermo. Casa di un’altra affamata di punti per la salvezza. Per i rosanero è l’ultima chiamata per continuare a sperare. Per il Crotone no ma è come se lo fosse, se non vuole perdere subito quanto raccolto domenica scorsa allo "Scida".

Il mercato ha portato via Palladino dalla Calabria ed incastonato nel mosaico rossoblu qualche pedina di prospettiva. Forse non proprio quello che si aspettava Davide Nicola per il rush finale. Stessa cosa praticamente a Palermo dove a far rumore sono state più che altro le cessioni eccellenti di Hiljemark e Quaison. Insomma sentimenti identici in Calabria come in Sicilia. Obiettivo identico. Voglia identica di mettere in tasca l’intera posta in palio ed allungare il sogno Serie A.

Alessio Bompasso