Le forti piogge potrebbero far slittare a data da destinarsi il match tra rossoblu e nerazzurri. Allerta arancione sulla città di Pitagora. Riunione in Prefettura

Crotone-Atalanta potrebbe non disputarsi. A mettere a rischio il match tra rossoblu e nerazzurri il maltempo. La Protezione Civile della Calabria ha infatti rilevato un brusco temporale nel tardo pomeriggio di oggi: l’allerta meteo è di livello arancione. L’anticipo delle ore 18:00 all’Ezio Scida è quindi a rischio rinvio per pioggia. La situazione verrà valutata costantemente. La Prefettura convocherà nelle prossime ore una riunione così da verificare e discutere se ci siano le condizioni per disputare una partita di calcio. Al di là del terreno di gioco – la cui questione è affidata al direttore di gara – si dovrà soprattutto tener conto dell’impianto sportivo e della sicurezza degli spettatori. La decisione finale verrà presa dal Prefetto Cosima Di Stami, di concerto con gli uffici della Protezione Civile locale.