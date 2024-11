Successo che vale doppio per i rossoblu contro una diretta concorrente alla salvezza. Decidono Mandragora e Rohden. I sanniti sbagliano un rigore con Viola

Il Crotone batte il Benevento e firma così il suo primo successo dell'anno in Serie A. Un 2-0 pesante, in quella che di fatto era già una sfida salvezza. Per gli uomini di Davide Nicola è nuova linfa in classifica, oggi a quota 4. Decisivi i gol di Mandragora al 43' del primo tempo (gran sinistro da fuori area) e Rohden al 58'. Spettacolare nell'azione del raddoppio l'assist di tacco di Trotta. Al 41' i campani sbagliano un rigore con Viola e restano a 0 in classifica, con 6 sconfitte in altrettante gare di campionato.