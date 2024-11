Decisivo l’ingresso in corsa del Marco “nazionale”. Al primo pallone toccato firma il controsorpasso condannando i calabresi, ormai quasi definitivamente, all’auto-accompagnamento in Serie B

Era una delle poche squadre a cui non aveva ancora segnato. Sul personalissimo taccuino di Marco Borriello il Crotone mancava ancora all’appello. Fino ad oggi. Fino al minuto 24 della ripresa quando il Marco “nazionale” trafigge con una sassata Cordaz regalando un successo pesantissimo al suo Cagliari in una giornata iniziata male per i sardi e finita peggio per i calabresi.

L’avvio infatti era stato tutto di marca pitagorica in gol al 10’ con Stojan (aveva segnato anche all’andata) ed assoluta padrona del campo. tanto da sfiorare il raddoppio per due volte con Acosty e Falcinelli. Ma si sa che nel calcio se non affondi il coltello nella ferita spesso sei tua a farti male ed ecco che al primo tiro il Cagliari pareggia con Joao Pedro, dalla panchina Rastelli rispolvera Borriello e per il Crotone quella che doveva essere la gara della “rinascita” si trasforma nell’ennesimo incubo. L’Empoli resta lontanissimo ed ora anche il Palermo è più distante. Il lento auto-accompagnamento in Serie B continua.

Alessio Bompasso