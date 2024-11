I ragazzi di Nicola rischiano di scivolare in ultima posizione. Contro i sardi è una finale e l'Empoli sfida la Juventus

Ultima chiamata per la Serie A. O si vince o si è fuori. Al di là di tutti i possibili incastri o conteggi aritmetici. Se il Crotone non batte il Cagliari difficilmente riuscirà a festeggiare la salvezza in Serie A. Con questo spirito la truppa rossoblu attende il Cagliari di Rastelli. Dodici mesi fa le due squadre dominavano il campionato di Serie B. Oggi cercano punti per restare aggrapparti al massimo torneo italiano.

Calabria maledetta per i sardi. Ha molte più chance la squadra sarda che ad ottobre regolò gli squali per 2-1 ma in terra calabrese ha sempre perso. Tre precedenti. Tre ko. L’ultimo nel gennaio 2016 con il Crotone vincente per 3-1. sulla bilancia dei pronostici pesa anche l’ndamento da trasferta dei Rastelli boys. Solo cinque i punti lontano da casa. Peggio ha fatto solo il Crotone con due soli punti ottenuti a domicilio è l’ultima della classe in questa speciale classifica.

Attenti al Pescara. Cordaz e compagni potrebbero scivolare anche in classifica generale in caso di disfatta o pareggio e concomitante vittoria del Pescara di Zeman, che con il boemo in panchina ha ripreso a macinare punti. Tuttavia la guerra a distanza resta sull’Empoli e non sulle dirette concorrenti Palermo e Pescara, appunto. Solo avvicinando i toscani, impegnati con la Juventus, la permanenza in Serie A resterà agguantabile. In caso contrario ogni discorso sarà superfluo.