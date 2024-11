Maturata al termine di una gara rocambolesca, il Crotone archivia la sconfitta e pensa già al prossimo scontro diretto contro la SPAL.

Una partita rocambolesca. Risultato clamoroso per i pitagorici. Al vantaggio del Crotone con Crociata nel primo quarto d'ora, risponde Sandro.

Nella ripresa succede di tutto



Nella ripresa i campani si portano addirittura in vantaggio con Viola. A dieci minuti dal termine arriva la reazione e il gol del pari firmato da Benali. Ma praticamente allo scadere la doccia fredda. Diabatè sigla il 3-2 e per il Crotone arriva una pesante sconfitta in chiave salvezza, soprattutto in vista del prossimo scontro diretto contro la SPAL, allo Scida.

Il commento dei protagonisti, Zenga, Benali e Crociata.