È questo lo slogan lanciato dalla società pitagorica. Per questa partita prezzi dei biglietti ridotti

Un solo giorno di riposo concesso da mister Zenga dopo l’impresa contro l’Udinese e il Crotone è già tornato a lavoro in vista del lunch match contro il Sassuolo.

E’ la settimana che porta alla partita della verità. Un altro scontro diretto per mettere la salvezza in cassaforte.

Scontro diretto

Contro gli emiliani infatti, la posta in palio è altissima. Con la vittoria di Udine i rossoblù si sono portati a quota 31 punti lasciandosi alle spalle la zona retrocessione. Sicuramente un buon passo in avanti. Ma la strada è ancora lunga, la classifica troppo corta.

Troppe pretendenti per un solo posto

Con il Benevento ormai retrocesso in ballo ci sono Crotone e Chievo, con 31 punti, Spal 29 e Verona 25. Solo due gradini più in alto, con 33 punti Cagliari e Udinese.

Scendere in campo senza troppi calcoli

Insomma tante pretendenti a ricorrere lo stesso obiettivo. Ecco perché quella di domenica potrebbe diventare la partita cruciale. Nella stessa giornata si incontreranno inoltre SPAL e Verona. Il Crotone scenderà in campo senza troppi calcoli ma con un solo obiettivo: portare a casa l’intera posta in palio.

E’ per questo che la società pitagorica chiama a raccolta i tifosi. Per l’occasione, biglietti a prezzi ridotti. Lo slogan #riempiamoloscida. Dunque, vietato mancare.