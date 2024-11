I pitagorici calano il poker ai toscani e si riportano a -8 in classifica con una gara da recuperare

La classifica resta drammatica ma oggi il Crotone ha una speranza in più di salvezza. Anzi tre. Come i punti messi in cassaforte contro l'Empoli nella gara più importante dell'anno. Tre come i gol infilati da Diego Falcinelli quando tutto faceva presagire un nuovo inutile pareggio. Tutto nel secondo tempo. Tutto dopo i timbri di Stoian e Mchedlidze che avevano chiuso in parità il primo tempo. Sono otto i punti adesso di differenza tra i calabresi ed toscani in graduatoria generale. E c'è sempre il match con la Juve da recuperare. La lotta salvezza è ufficialmente riaperta.

Alessio Bompasso