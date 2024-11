La formazione rossonera farà da arbitro alla corsa per la permanenza in massima serie. Entrambe dovranno affrontarla. Ma i pitagorici la ospiteranno all’Ezio Scida. Lì dove è già caduta l’Inter

Chiamatelo miracolo rossoblu. Chiamatelo come vi pare. Il Crotone prenota un posto per la volata finale che regalerà solo un pass d’accesso alla prossima Serie A. O Crotone o Empoli. La squadra che clamorosamente ha riaperto la lotta per la permanenza nell’olimpo del calcio. Demerito toscano, merito calabrese. Un gruppo mai in ginocchio e sempre convinto di potercela fare. L’arrivo adesso è a tre passi. Ma la volata è in salita. Come nelle gare più avvincenti del Giro D’Italia. Falcinelli come Coppi, Pantani o Nibali. Il bomber venuto da Reggio Emilia è l’uomo simbolo di una squadra che non si è mai arresa. Ha segnato il gol partita contro il Chievo. Da solo ha praticamente asfaltato l’Inter. La prima grande del calcio che conta a cadere all’Ezio Scida. Uno stadio che la squadra di Pioli si ricorderà a lungo. E non importa se D’Ambrosio al 65’ riapre una partita chiusa ed Eder rischia di pareggiarla colpendo un clamoroso palo nel finale. Il Crotone si incolla all’Empoli. E a sette partite dal gong. Questo è quello che conta.

Milan ago della bilancia. Sfogliando il calendario ci si accorge che sarà proprio la formazione rossonera ad indossare i panni di arbitro per la volata salvezza. L’Empoli affronterà la squadra di Montella subito dopo Pasqua (il prossimo 23 aprile). Il Crotone incontrerà i colori rossoneri la settimana successiva (il 30 aprile). I toscani giocheranno a San Siro. I calabresi all’Ezio Scida che già è stato fatale all’altra milanese Inter.

Alessio Bompasso