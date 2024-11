La squadra di Davide Nicola continua a pagare l’inesperienza in serie A. La squadra ha perso 16 punti nella ripresa. L’ultimo domenica contro il Torino

Diciannove. Tanti sarebbero i punti del Crotone se le partite di serie A, finora di-sputate, fossero durate 45 minuti. In piena zona Europa League. Dietro solo a Juve, Roma, Milan, Lazio, Atalanta, Napoli, Torino e Fiorentina, consideranto la classifica attuale. Addirittura settima se venisse considerato l’andamento da pri-mo tempo per tutte le squadre di serie A. Fantacalcio. E’ chiaro.

La classifica totale dei primi tempi di serie A

La realtà è un’altra cosa. Quattordici i punti in meno conquistati dagli squali nel calcio che conta. Quello che dura 90 minuti più recupero. Quello che inchioda i calabresi in fondo alla graduatoria con soli 5 punti. Nessuno, tra le neo promos-se, ha fatto peggio nel massimo torneo italiano da quando ci sono i tre punti in palio per vittoria.

16 punti buttati. Tranne Roma, Bergamo (contro l’Atalanta), Cagliari e Napoli, il Crotone ha perso un numero di punti impressionante nelle prime 13 gare di campionato. Uno a Bologna all’esordio. Tre contro il Genoa dell’ex Juric, uno ad Empoli altri tre contro Palermo, Sassuolo e Fiorentina. E poi un altro punto a te-sta perso contro Inter e Torino domenica. Il totale fa 16 punti. Bottino gettato let-teralmente alle ortiche. Segno che la qualità c’è ma non basta per portare la na-ve in porto. Pesa l’inesperienza. Pesa il fatto che più dei due terzi della rosa a disposizione di Davide Nicola non abbia mai calcato i terreni di serie A. Lì dove il Crotone vorrebbe restare. Ma il tempo stringe e tra un po’ neppure queste spe-ciali classifiche riusciranno quantomeno a tirare su il morale.