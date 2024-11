Alle 18:00 all’Ezio Scida sarà rossoblu versus bianconeri. La sfida alla capolista è difficile ma non impossibile. Ancora libero qualche posto in tribuna laterale

E’ il giorno di Crotone-Juventus in Calabria. Messa da parte la gioia dei tantissimi tifosi bianconeri, accorsi in migliaia già ieri all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme per dare il benvenuto ai campioni d’Italia, l’attenzione si sposta sul campo. In quell’Ezio Scida, strapieno, che accoglierà la “Signora” per la prima volta in serie A (l’unico precedente risale infatti ad 11 anni fa in Serie B).

Match incandescente. E’ inutile girarci intorno. La posta in palio nel recupero della 18^ giornata è scottante. Chi rischia di bruciarsi però è chi quella posta la lascerà per strada. Un rischio che non vuole correre la Juventus con la Roma tornata a -4 dopo il successo dei capitolini contro la Fiorentina. Un rischio che non può correre il Crotone tornato a -9 dalla quota salvezza e con un ostacolo in più davanti: il Palermo.

Come si schiera il Crotone. Le novità tattiche inserite a Palermo non hanno premiato. Tra i rossoblu si torna al 4-4-2 con Tonev e Falcinelli a far coppia in avanti.

Come si schiera la Juventus. Turnover mascherato per la capolista che nello stadio calabrese si presenterà con pochissime novità rispetto alla gara con l’Inter. Sturaro dovrebbe prendere il posto di Khedira mentre Cuadrado dovrebbe lasciare il posto a Pjaca. Per il resto sarà la solita e stratosferica Juventus.

Arbitra Valeri. Fischio d’inizio alle ore 18:00. Direzione di gara affidata al signor Valeri della sezione di Roma.Guardalinee saranno Giallatini e Ranghetti, quarto uomo Carbone, mentre Guida e Di Bello faranno gli assistenti di porta.

Probabili formazioni:

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Sampirisi, Capezzi, Barberis, Stoian; Tonev, Falcinelli. Allenatore: Davide Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Sturaro; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Ultimi biglietti disponibili. Sul sito ufficiale dedicato alla vendita dei tagliandi per assistere alle gare di Serie A, Crotone-Juventus è una sfida sold-out. Disponibili solo pochissimi tagliandi in tribuna laterale. Clicca qui per acquistarli: Crotone vs Juventus 08/02/2017

Alessio Bompasso