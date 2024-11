La Calabria è pronta ad accogliere la Signora d’Italia che sbarcherà nella nostra regione in serata. Ecco i dettagli della trasferta

Dal Palermo alla Juventus il passo è breve. Nel mezzo un mare di rimpianti ed una città, quella pitagorica, pronta ad accogliere la Signora d’Italia. L’Ezio Scida indosserà il vestito più bello per fare da teatro alla sfida più attesa dell’anno. Quella contro la capolista che in Calabria può contare su un tifo incandescente.

SERIE A | Ahi ahi ahi Crotone, altro che festa. Con la Juve servono i tre punti

Derby di cuore. Una tempesta di emozioni difficile da contenere, anche a Crotone, anche tra i crotonesi di fede rossoblu. Ma c’è una partita da vincere ed i punti messi in palio nel recupero della 18^giornata sono scottanti. Tanto per gli squali che per le zebre. Quelle zebre bianconere incontrate solo due volte in Serie B dieci anni fa.

Calciopoli. Era il post calciopoli ed i bianconeri stravincevano il campionato cadetto trascinati da Del Piero, Nedved e Trezeguet, mentre i pitagorici scivolano in C1. Oggi c’è un altro campionato da vincere per la capolista ed un'altra salvezza da conquistare per i calabresi.

Miracolo. “Dobbiamo credere nel miracolo” ha detto Davide Nicola. E poco importa se all’Ezio Scida ci saranno tantissimi tifosi della Juventus provenienti da tutta la Calabria, dove la Signora d’Italia è nel cuore di un tifoso su tre.

La trasferta bianconera. La Juventus, finita la rifinitura, partirà alla volta della Calabria nel pomeriggio di oggi. Arrivo previsto all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme alle ore 17:20. Dallo scalo lametino la squadra di Massimiliano Allegri proseguirà verso Crotone dove sarà ospitata (prenotata l’intera struttura) all’Hotel Best Western San Giorgio in località Poggio Pudano (KR).

Alessio Bompasso