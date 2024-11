Un punto storico quello dei rossoblu contro la Vecchia Signora conquistato allo Scida grazie alla prodezza di Simy. Un pareggio che quindi riapre il campionato, soprattutto per la corsa alla salvezza

Walter Zenga lo aveva annunciato in conferenza. E così è stato. Il Crotone porta a casa un punto d'oro contro la Juventus. L'allenatore quindi ribadisce quanto già detto nei giorni scorsi: «Il Crotone c'è. E' stato fatto qualcosa di grande e la gente lo ha capito. Ce la giocheremo fino alla fine».

La notte magica di Simy e l'eurogol

Un punto conquistato grazie alle parate di Cordaz sì, ma decisivo è stato l'eurogol di Simy, in rovesciata proprio come Ronaldo. Un gol che l'attaccante commenta così: «Lottiamo, corriamo insieme fino alla fine senza abbassare la guardia. Noi ci crediamo e ci crederemo ogni volta che scenderemo in campo. Quando ho visto la palla arrivare ho oensato che avrei dovuto fare qualcosa e mi è andata bene». Il Crotone tornerà in campo domenica contro l'Udinese, in trasferta, per quello che sarà uno degli scontri decisivi per la salvezza.