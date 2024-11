Domenica prima giornata di campionato contro il diavolo rossonero. Lo stadio pitagorico sarà tutto esaurito. Nel frattempo provati schemi e uomini nella città del ds Ursino

E’ valsa come prova generale anti Milan, l’ormai classica del “Ninetto Muscolo” di Roccella contro la formazione locale tanto cara al ds Beppe Ursino. Il Crotone entra in clima campionato. Lo fa sul campo del gruppo allenato del neo tecnico, ed ex gloria del Catanzaro, Mimmo Giampà.

Senza storia il match vinto, per la cronaca, con il risultato di 8-0 per gli squali. Provate diverse soluzioni tecnico-tattiche da mister Davide Nicola. In evidenza il giovane Borello e il nigeriano Simy, autori entrambi di una tripletta.

!banner!

A segno anche Stoian e Rodhen. Occasione buona anche per mettere minuti nelle gambe di chi ha giocato poco durante il precampionato perché reduce da infortuni come Sampirisi e Kragl. Nel frattempo nella città di Pitagora sale l’entusiasmo in attesa del diavolo rossonero. All’Ezio Scida, per il primo turno di Serie A, si va verso il tutto esaurito. Da oggi partita la vendita per gli ultimissimi biglietti a disposizione. In Calabria si presenterà un Milan in formissima e reduce dalla vittoria tennistica ai play off di Europa League.