Al tecnico rossoblu non sono andate giù le occasioni sprecate dai suoi al “Friuli” prima che tra i bianconeri si svegliasse Thereau

Il Crotone spreca tanto, troppo. L’Udinese ringrazia ed infila la terza vittoria di fila. Altra prova di carattere dei pitagorici. Altra bella prestazione. Per un tempo. Già un tempo. Anzi meno questa volta. Dopo aver sfiorato il vantaggio con Trotta e Palladino la luce rossoblu si spegne al 43’ quando la squadra di Del Neri esce dal letargo e con il tocco morbido di Thereau si ritrova in vantaggio nello stupore generale. Un episodio che taglia le gambe ai Nicola boys e mette le ali ai padroni di casa. Nella ripresa il Crotone sparisce dal campo. Dalle parti di Karnezis gli squali si presenteranno solo una sola volta, con il colpo di testa Falcinelli. Poi il buio. Ancora. Strada spalancata per il passo lungo di Thereau che al 16’cala il bis, poco dopo sfiora il tris, inventa per lo sprecone De Paul e a partita praticamente finita fa espellere, seppur ingiustamente, anche Cordaz. Sorride l’attaccante francese come tutta l’Udinese. Piange il Crotone, ripreso dal Palermo, e ora distante cinque lunghezze dalla quota salvezza.

Alessio Bompasso