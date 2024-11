Tra i rossoblu rientra Palladino. Out per squalifica Rosi e Critesig. Oddo recupera Gyomber. Sempre più di 4 gol nelle ultime due partite

E’ il match che apre ufficialmente la 16^ giornata di campionato. Uno scontro diretto che mette sul piatto più dei tre punti classici. Sulla bilancia della salvezza Crotone –Pescara vale doppio. Nessuno può permettersi di fallire. Non possono farlo gli squali pitagorici reduci da un mese di fuoco che ha portato tanti applausi ma pochissimi punti. Non possono farlo i delfini di Massimo Oddo colati a picco a suo di sconfitte: I kappaò sono sei nelle ultime sette partite.

Qui Crotone. Davide Nicola deve rinunciare a Rosi e Critesig per squalifica. Al loro posto dentro Sampirisi e Barberis. In campo anche Martella per un acciaccato Mesbah. In attacco rientra Palladino, con Falcinelli e Trotta a completare il tridente.

Qui Pescara. Oddo recupera Gyomber, che torna titolare al centro della difesa mente in avanti possibile la conferma di Pepe, che insieme a Verre dovrebbe giostrare alle spalle dell’unica punta Caprari.



A suon di gol. Crotone e Pescara se le sono date sempre di santa ragione. Le ultime due sfide sono finite rispettivamente con 5 e 6 gol a referto. Difficilmente la sfida tra calabresi e abruzzesi finisce con il segno X. Un risultato che anche domani a partire dalle 18:00 servirebbe davvero a poco ad entrambe.