Nel 1991 l’allenatore dei calabresi alzava al cielo il trofeo al termine della doppia sfida contro i capitolini. Una notte magica per l’ex portiere nerazzurro

Allo "Scida" arriva la Roma fresca di qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Doppia sfida che i giallorossi di Eusebio Di Francesco dovranno giocare contro il Barcellona. Un calcio di un altro mondo rispetto a quello respirato dal Crotone e dai suoi tifosi. Ma il profumo di coppa dei campioni arriverà anche lì, domenica alle 15:00, quando i ragazzi di Walter Zenga scenderanno in campo contro i capitolini. Una sfida particolare per il tecnico rossoblu, che contro la Roma ha un ricordo molto dolce. Legato alla conquista della sua prima coppa Uefa. La prima in assoluto anche per l’Inter.

Walter Zenga: notte europea

Stagione 1990/1991. La finale è in doppia sfida. Nel match d’andata a San Siro si impongono i nerazzurri per 2-0. Nell sfida di ritorno all’Olmpico, Rizzitelli segna il gol della possibile rimonta che però si ferma lì. Al triplice fischio dell’arbitro esulta Walter Zenga e tutta l’Inter.

Crotone-Roma: sul piatto punti pesanti per la salvezza

Oggi di Europeo c’è poco per Walter Zenga. La sfida con la Roma per lui ed il suo Crotone significa solo una cosa: punti per restare in Serie A.

«Contro la Roma il Crotone deve giocare in modo semplice e senza timori reverenziali". Il tecnico Zenga parla così in vista del prossimo impegno, contro i giallorossi: "Guardo sempre i miei calciatori e valuto come stanno. Vedo le risposte che mi danno e mi regolo di conseguenza. Mi baso molto sulle qualità dei miei calciatori. Stimo molto Di Francesco, lo ritengo bravo e preparato ed è l’allenatore giusto per i giallorossi. Appena finita la gara con la Sampdoria abbiamo iniziato subito a pensare alla Roma. Ho letto con attenzione l’intervista di Monchi, è vero: le squadre a questi livelli non possono avere cali di concentrazione. Oggi come oggi quando parli di giocatori come Dzeko o Strootman non hai la sensazione di elementi che possano subire cali di concentrazione. Cento giorni a Crotone? Bel traguardo ma va detto che la squadra si è messa subito a disposizione lavorando al meglio. Mi sono trovato subito bene ed è importante».

Crotone-Roma: possibili formazioni

Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Stoian, Mandragora, Benali, Ricci, Trotta, Nalini. Allenatore: Zenga

Roma (4-3-3): Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, Strootman, Pellegrini, Ünder, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco