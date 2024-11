Altri punti persi nella ripresa. I pitagorici si illudono con Falcinelli poi capitolano sull’asse Quagliarella-Fernandes. Cordaz salva i suoi nel finale

Altro pari. Altra illusione. Ormai è una costante. O meglio, una maledizione. Che il Crotone non riesce a spezzare. La squadra di Nicola perde altri punti fondamentali nel corso della ripresa. Questa volta a gioire è la Sampdoria di Giampaolo, al quarto risultato utile di fila. E’ il secondo positivo consecutivo, invece, tra le mura amiche per i pitagorici. Ma l’amaro in bocca resta. E’ come se resta. Soprattutto se soffri la qualità blucerchiata, la contieni, riparti e segni: punizione battuta da Rosi, botta al volo di Palladino, respinta di Puggioni e tap-in di Falcinelli. Il film è iniziato. Questa volta però il Crotone vuole un finale diverso. Non sarà così. Perché la Samp fa la Samp ed il Crotone fa il Crotone. Bello a vedersi, praticamente sempre in gol. ma tanto, troppo, poco esperto. Cordaz fa di tutto per mantenere inviolata la propria porta. Quando non ci arriva il pipelet rossoblu ci pensa la traversa a salvare i calabresi. Ma al 27 della ripresa il muro crolla sull’asse Pereira-Quagliarella-Fernandes. Proteste per un mancato gesto di fair play genovese ma l’arbitro è inamovibile. La Samp pareggia e nel finale va vicinissimo al controsorpasso. Cordaz chiude ogni spiffero e salva i suoi.

Alessio Bompasso