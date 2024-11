Ci sarà il tutto esaurito nell’impianto pitagorico per il match che potrebbe valere una bella fetta di salvezza. Con la Spal impegnata a Verona ed il Chievo a Roma la chance è ghiotta

Appuntamento con la salvezza all’Ezio Scida di Crotone. La permanenza in Serie A del gruppo pitagorico passa dalla gara contro il Sassuolo. Reduci dall'ottima vittoria contro l'Udinese, i ragazzi di Zenga potrebbero staccare mezzo pass per la terza stagione consecutiva nel massimo campionato italiano di calcio. Con la Spal impegnata a Verona ed il Chievo prossimo a sfidare la Roma, battere la squadra di Inchini, praticamente già salva, potrebbe valere molto più dei tre punti in palio.

Crotone-Sassuolo: possibili formazioni

Per regalare una grande gioia ai propri tifosi, Walter Zenga dovrebbe schierare il suo Crotone con il 4-3-3, diventato ormai una vera e propria certezza da cui partire. Davanti all'estremo difensore Cordaz, la difesa a quattro dovrebbe prevedere Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella. Il terzino destro è però incalzato da Sampirisi. Nella zona centrale del campo, nessun problema per Mandragora e Barberis, ballottaggio tra Rohden e Stoian, che darebbe equilibrio alla rosa tramutando in 4-4-2 l'assetto tattico calabrese in fase di ripiegamento. Simy la prima punta, affiancato da Marcello Trotta e l'ex Salernitana Nalini.

100 volte Ceccherini

«Sono contento di aver raggiunto le 100 presenze in Serie A, ma la cosa più importante è stata la vittoria della squadra. Dobbiamo continuare su questa strada. Vuol dire che ci alleniamo bene, seguiamo ciò che ci chiede il mister e alla fine le prestazioni pagano sempre. Scida pieno col Sassuolo? Grazie alla lodevole iniziativa della società, il nostro pubblico sarà l’arma in più».

#riempiAMOloscida

La cornice di pubblico all’Ezio Scida sarà verosimilmente identica a quella ammirata contro la Juventus. L’iniziativa della società rossoblu di abbassare il costo dei tagliandi per riempire lo stadio è stata premiata. Si va verso il tutto esaurito.

Crotone-Sassuolo: i precedenti

All’andata il Sassuolo ebbe la meglio, vincendo 2-1 grazie alle rete di Goldaniga e Politano (di Acerbi l’autogol che concluse il tabellino). L’anno scorso lo scontro dello Scida terminò 0-0, mentre al Mapei Stadium era finita sempre 2-1 (vantaggio ospite a firma di Falcinelli e reti di Sensi e Iemmello che completarono la rimonta nei minuti finali). Questi sono i 3 precedenti in Serie A tra le due squadre, che però anno dei trascorsi anche nella serie cadetta: l’ultimo precedente a Crotone risale al 2013 e sorrise ai padroni di casa, che conquistarono i 3 punti vincendo 2-1 in virtù delle marcature di De Giorgio ed Eramo (di Missiroli il gol dei neroverdi). Nel 2010 ci fu la prima trasferta in assoluto del Sassuolo a Crotone, terminata con una vittoria per 1-2 (reti di Bianco, Bonvissuto e Noselli).

Crotone-Sassuolo: le statistiche

Tenendo conto anche le sfide disputate in Serie B il Crotone ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta tra le mura amiche contro il Sassuolo, segnando 6 reti e subendone 4. Tenendo conto anche i 6 precedenti in casa dei neroverdi, nel totale delle 11 gare tra Serie A e B il Sassuolo conduce con 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte: i neroverdi infatti hanno sempre vinto tra le mura amiche, segnando sempre 2 gol. Le due squadre sono reduci da successi importantissimi: il Sassuolo, battendo la Fiorentina, ha praticamente archiviato la pratica salvezza; il Crotone, espugnando Udine, ha momentaneamente abbandonato il terzultimo posto.