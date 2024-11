VIDEO | Nona sconfitta stagionale per i pitagorici che restano all'ultimo posto in classifica

Il Crotone non riesce a raggiungere il terzo risultato utile consecutivo, ed al “Marassi”, contro la Samp conosce la nona sconfitta stagionale.

La partita

I primi minuti dell’incontro scorrono sul filo dell’equilibrio, la Sampdoria, però, sembra più aggressiva e alla lunga inizia a macinare gioco e con un pressing alto a chiudere il Crotone nella propria metà campo. Il Crotone di tanto in tanto si butta in avanti ed al 15’ Petriccione raccoglie un suggerimento di Simy e calcia: il pallone esce di poco a lato della porta difesa da Audero.

Uno due doriano

Gli squali appaiono comunque attenti e non disdegnano di proporsi in velocità: fa buona guardia la difesa blucerchiata. Al 26’, però, la squadra di Ranieri passa in vantaggio: Jankto dalla sinistra lascia partire un cross che trova appostato sul secondo palo Damsgaard. Per il danese è un gioco da ragazzi appoggiare in rete. Il raddoppio dei liguri arriva al 36’: Damsgaard dalla destra mette in mezzo per La Gumina, il tiro del doriano colpisce Marrone e poi arriva tra i piedi di Jankto che batte Cordaz.

Il Crotone accorcia

Gli squali accusano il colpo ma al 44’ Reca in azione solitaria entra in area di rigore e viene messo giù da Ekdal: rigore. Dal dischetto si presenta il nigeriano Simy che batte Audero e rimette in corsa il Crotone.

Secondo tempo

Nella ripresa la gara si gioca prevalentemente a centrocampo con le due squadre che non creano però azioni pericolose. I due allenatori dunque iniziano la girandola delle sostituzioni. Nei doriano entra Fabio Quagliarella.

Terzo gol della Samp

Al 65’ i padroni di casa si spingono in avanti e conquistano un calcio d’angolo: dalla bandierina Damsgaard lascia partire un traversone che trova prima le deviazione dell’ex Juventus, Ekdal, poi il tocco vincente di Quagliarella. La reazione del Crotone arriva al 71’ con il polacco Reca che calcia verso la porta difesa da Audero: il portiere ligure para. In pieno recupero la Sampdoria trova anche il quarto gol sempre con Quagliarella, ma la rete è annullata dal VAR. Finisce qua.

Il tabellino

SAMPDORIA(4-4-1-1): Audero; Ferrari(7′ Thorsby), Colley, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva(89′ Yos Damsgaard(89′ Candreva); Verre( 60′ Ramirez); La Gumina(60′ Quagliarella). ALL. Ranieri

CROTONE(3-5-2): Cordaz; Magallan(78′ Djidji), Marrone, Luperto; Pereira, Molina (46′ Vulic), Petriccione(70’ Riviere), Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy(87′ Rojas). ALL. Stroppa Arbitro:

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 26′ Damsgaard, 36′ Jankto, 46′ Simy, 65′ Quagliarella

NOTE: Ammoniti: Colley, Messias, Ekdal, Marrone