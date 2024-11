Il posticipo della 15ª giornata di campionato mette sul piatto punti pesanti per non retrocedere. Tra i rossoblu non c’è Budimir. Oddo conferma il 3-5-2

Lo scorso anno segnò il primo passo verso la straordinaria rincorsa alla salvezza. Quest’anno potrebbe rappresentare la stessa cosa ma con molti mesi d’anticipo. Crotone-Udinese non è mai una partita “tranquilla”. Ci si gioca la permanenza. Sempre. Ed oggi, al contrario della passata stagione, se la gioca anche la formazione friulana. Mai così in basso dopo 14 giornate. Una sfida che vale doppio, insomma tra due squadre appaiate a 12 punti in classifica. Ad Udine è arrivato Massimo Oddo ed i primi segnali sono arrivati soprattutto in coppa Italia. Torneo che ha salutato il Crotone, dopo la sconfitta contro il Genoa.

Qui Crotone

Nicola conferma il suo 4-4-2. La porta dei calabresi è difesa da capitan Cordaz, davanti a lui Sampirisi e Pavlovic, anche se Martella potrebbe giocarsela. Coppia centrale composta da Ajeti e Ceccherini. A centrocampo in mediana agisce la rodata coppia Barberis-Mandragora. Rohden e Stoian esterni a destra e sinistra; spostato più avanti Nalini, in attacco assieme a Trotta che non dovrà far rimpiangere lo squalificato Ante Budimir.

Qui Udinese

Anche Oddo conferma il suo modulo, il 3-5-2. Scuffet confermato in porta, difeso dal terzetto con Danilo centrale e Angella e Samir ai suoi fianchi. Esterni Widmer da una parte e Adnan dall'altra. A centrocampo muscoli e gioventù: il ceco Barak in regia con il connazionale Jankto e Fofana mezzali. Davanti Maxi Lopez, dopo il poker di coppa, si candida per affiancare De Paul da titolare. Scalpita Stipe Perica che comunque dovrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Pavlovic; Rohden, Barberis, Mandragora, Stoian; Nalini, Trotta. A disposizione: Festa, Viscovo, Simic, Cabrera, Faraoni, Martella, Aristoteles, Romero, Suljic, Crociata, Tonev, Simy.Allenatore: Davide Nicola.

Udinese (3-5-2): Scuffet; Angella, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Barak, Jankto, Adnan; De Paul, Maxi Lopez. A disposizione: Bizzarri, Borsellini, Bochniewicz, Nuytinck, Stryger, Ewandro, Balic, Ingelsson, Matos, Lasagna, Bajic, Perica. Allenatore: Massimo Oddo