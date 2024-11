E' il giorno dei giorni a Crotone. I pitagorici affronteranno la capolista. Tanti i tifosi in delirio per l'arrivo della squadra in città, ma Zenga avvisa: «Ce la giocheremo anche contro di loro»

Il Crotone affronterà la Juventus. Certo non sarà quella contro i bianconeri la partita da non sbagliare, ma in conferenza stampa Walter Zenga è stato chiaro: «E' una partita difficile contro una squadra che ultimamente dà tre gol a tutti, ci vuole quindi un Crotone attento. La nostra idea di gioco non cambia, abbiamo la nostra identità e la manteniamo. Tutti gli avversari di Serie A meritano rispetto».

non nasconde il fatto che anche un punto farebbe la differenza, così com'è stato per lache proprio contro Juve, Inter e Fiorentina è riuscita a strappare punti fondamentali in chiave salvezza. «Non cerco scuse, non cerco alibi. Sono convinto che tutto andrà per il meglio. Pensiamo a fare la nostra partita, di giocarcela e di mettere su un altro mattone per la salvezza»,Non rimane che aspettare.



Maria Chiara Sigillò