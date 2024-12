Nell'ottava giornata del massimo campionato, la squadra di Tuoto perde anche in casa dei giallorossi. Un risultato che proietta i campani a quota 4 punti, mentre i rossoblù restano in fondo alla graduatoria

La Pirossigeno Cosenza torna a casa con una sconfitta pesante dal PalaTedeschi, dove il Benevento 5 si è imposto con un netto 5-2 nella partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Un risultato che proietta i campani a quota 4 punti in classifica, mentre i rossoblù restano ultimi, da soli, con un solo punto all’attivo.

Nonostante il risultato finale, la serata ha regalato una magra consolazione alla squadra calabrese: il titolo di MVP è andato a Cabeça, autore di una prova di carattere e di una delle due marcature della Pirossigeno. Il gol di Bavaresco, assistito dallo stesso Cabeça, aveva momentaneamente permesso ai rossoblù di chiudere il primo tempo in parità sul 2-2, prima del crollo nella ripresa.

La cronaca del match

La sfida si apre con una Pirossigeno Cosenza propositiva. Al 3', Bavaresco trova la rete del vantaggio sfruttando al meglio un assist di Cabeça, premiando una partenza decisa della squadra di coach Leo Tuoto. Tuttavia, il Benevento non resta a guardare: il portiere rossoblù Lo Conte è chiamato a più riprese a interventi decisivi, in particolare sui tentativi pericolosi di Suazo.

I padroni di casa ribaltano la situazione a metà del primo tempo con una rapida doppietta che punisce due disattenzioni difensive degli ospiti. Ma Cabeça, con una splendida giocata personale, riporta la gara in equilibrio prima dell’intervallo: una finta di corpo e un tiro preciso lasciano di sasso Matheus, fissando il punteggio sul 2-2 al termine dei primi 20 minuti.

Nella ripresa, la Pirossigeno parte con il piede giusto e sfiora il vantaggio con Mateus. Ma è il Benevento a trovare per primo la via del gol con Colletta, che sfrutta una disattenzione difensiva per firmare il 3-2. Gli ospiti provano a reagire, sfiorando il pareggio con Restaino e colpendo un palo con Cabeça, ma la fortuna non sorride ai rossoblù.

Al 14', Arvonio sigla il 4-2, approfittando di una corta respinta di Del Ferraro. Nel finale, mister Tuoto tenta la carta del portiere di movimento con Jefferson, ma il powerplay non produce effetti. A dieci secondi dal termine, De Crescenzo chiude definitivamente i giochi con la rete del 5-2 a porta sguarnita. Il Benevento, grazie a questa vittoria, si stacca proprio dai calabresi, riaccendendo le speranze di rilancio in campionato. Per i rossoblù, invece, il cammino verso la salvezza si fa sempre più in salita.

Il tabellino

BENEVENTO-PIROSSIGENO COSENZA 5-2 (pt 2-2)

BENEVENTO: Matheus, Ramon, Arvonio, Colletta, Suazo. Luberto, De Crescenzo, Stigliano, Xitao, Botta, Guerra, Pastore. All. Centonze

COSENZA: Lo Conte, Marchio, Bavaresco, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Corrado, Mateus, Guga, Paciola, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

ARBITRI: Andrea Colombo di Modena, Andrea Saggese di Rovereto e Ugo Ciccarelli di Napoli. CRONO: Francesco Sgueglia di Finale Emilia

MARCATORI: 03'34" pt Bavaresco (C), 13'50 pt e 14'22" pt Suazo (B), 17'01" pt Cabeça (C), 03'12" st Colletta (B), 14'08" st Arvonio (B), 19'50" st De Crescenzo (B)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:45 al PalaTedeschi di fronte a 350 spettatori circa. Ammoniti: 13'15" pt Suazo (B), 15'54" Bavaresco (C), 07'14" st Del Ferraro (C), 09'55" st Restaino (C)