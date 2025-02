Durano solo un tempo i sogni di gloria della Pirossigeno Cosenza, che cade al PalaCosentia contro il Napoli per 1-4 nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Una partita dai due volti per i rossoblù: dominanti e solidi nel primo tempo, ma disattenti e puniti nella ripresa, dove un breve blackout è stato sufficiente agli ospiti per ribaltare il risultato.

La squadra di casa parte subito forte. Dopo pochi secondi Gabriel sfiora il gol, costringendo De Gennaro a un intervento provvidenziale, e lo stesso copione si ripete al secondo minuto. I lupi continuano a premere e al 5' trovano il meritato vantaggio: Adornato, con un bolide sotto la traversa, fa esplodere un PalaCosentia.

Il Napoli non resta a guardare e alza il baricentro, rendendosi pericoloso con De Luca che colpisce il palo esterno. I padroni di casa, però, non arretrano e sfiorano il raddoppio in più occasioni, con un Cabeça ispiratissimo e un episodio dubbio al 17', quando il suo colpo di tacco, che aveva beffato De Gennaro, viene annullato dall’arbitro. Si va al riposo con la Pirossigeno in vantaggio di una rete e in controllo della gara.

Al rientro in campo, però, il copione cambia. Il Napoli approfitta di un momento di disattenzione dei lupi e colpisce subito: Borruto firma il pareggio e, pochi secondi dopo, Guilhermao realizza una doppietta, portando gli ospiti sull'1-3.

La Pirossigeno accusa il colpo ma non si arrende, cercando in ogni modo di riaprire la partita. Cabeça sfiora il palo con un diagonale insidioso, mentre De Gennaro si supera con un intervento straordinario su Gabriel. La sfortuna si accanisce sui padroni di casa, che colpiscono un palo e una traversa rispettivamente con Cabeça e Mateus, mentre il Napoli, cinico e compatto, regge l’urto.

Nel finale, i rossoblù tentano il tutto per tutto con il powerplay, ma De Gennaro si conferma in stato di grazia, neutralizzando una bordata di Trentin destinata al sette. Con la porta sguarnita, Borruto chiude definitivamente i giochi, siglando il 4-1 che consegna al Napoli tre punti pesantissimi.

IL TABELLINO



PIROSSIGENO COSENZA-NAPOLI FUTSAL 1-4 (pt 1-0)

COSENZA: Del Ferraro, Gabriel, Mateus, Jefferson, Cabeça. Golia, Adornato, Marchio, Trentin, Felipinho, Restaino, Pedrinho. All. Tuoto

NAPOLI: De Gennaro, Perugino, Borruto, Salas, Vavà. Bellobuono, Pelezinho, De Luca, Guilhermao, Gabriel, Duarte, Chianese. All. Colini

ARBITRI: Dario Pezzuto di Lecce, Paolo De Lorenzo di Brindisi. CRONO: Domenico De Candia di Molfetta.

MARCATORI: 05'20" pt Adornato (C), 00'53" st e 19'33" st Borruto (N), 03'20" pt e 03'40" st Guilhermao (N)

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaCosentia di fronte a circa 700 spettatori. Ammoniti: 11'26" pt Cabeça (C), 13'06" pt Bossio (DS Cosenza), 05'20" st Trentin (C), 10'34" st Duarte (N)