I 3 punti conquistati consentono ai rossoblù di compiere un importante balzo in classifica, portandosi in quartultima posizione, in zona play-out, a sole due lunghezze dalla salvezza diretta

Vittoria importante per la Pirossigeno Cosenza, che nella 21esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 supera con un netto 5-2 il Vitulano Drugstore Manfredonia al PalaScaloria.

Tre punti che permettono ai lupi di compiere un importante balzo in classifica, portandosi in quartultima posizione, in zona play-out, a sole due lunghezze dalla salvezza diretta. Vittoria che assume un significato ancora più speciale perché è la prima ottenuta sotto la guida di Daniel Ibañes, subentrato in panchina al posto di Leo Tuoto. Il successo arriva grazie alla rete di Pedrinho e alle doppiette di Cabeça e del rientrante Trentin.

La cronaca del match

La Pirossigeno parte forte e sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Cabeça su lancio perfetto di Del Ferraro, ma il portiere di casa Caio blocca con sicurezza. Poco dopo, lo stesso estremo difensore del Manfredonia si esalta con un intervento strepitoso sulla puntata ravvicinata di Marchio.

Al 6' sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio con una rete fortuita: Canal batte una rimessa laterale e Del Ferraro, nel tentativo di respingere, devia involontariamente nella propria porta. La reazione della Pirossigeno non si fa attendere e arriva con una conclusione di Pedrinho, ben controllata da Caio.

L'1-1 arriva poco dopo, grazie proprio a Pedrinho, che ribadisce in rete una corta respinta del portiere su una conclusione di Felipinho, firmando così la sua prima marcatura in rossoblù. La gioia dei Lupi dura poco: il Manfredonia torna avanti con Barbieri, che batte Del Ferraro con un tiro preciso. Ma la squadra di Ibañes non si arrende e ristabilisce nuovamente la parità grazie a una perla di Cabeça, che da posizione defilata fulmina Caio. Il bomber brasiliano si ripete al 16' con una conclusione potentissima che porta la Pirossigeno in vantaggio per la prima volta nel match.

Nel finale di primo tempo, Del Ferraro è decisivo su un tiro di Andrè Ferreira, permettendo così ai suoi di andare al riposo in vantaggio per 3-2.

Secondo tempo

Nella ripresa, il Manfredonia prova a reagire con un tiro di Canal, neutralizzato senza problemi da Del Ferraro. Lo stesso portiere rossoblù si supera poco dopo, con una parata decisiva sempre su Canal. I padroni di casa premono alla ricerca del pari e Murgo, con una conclusione da posizione defilata, colpisce il palo.

La Pirossigeno regge l'urto e sfiora il gol in ripartenza con Cabeça, che costringe Caio a un difficile intervento di piede. La formazione ospite continua a difendersi con ordine e a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari. A sei minuti dal termine, arriva il gol della sicurezza: Trentin, al rientro dopo un infortunio, sigla il poker con un tocco preciso.

Nel finale, con il Manfredonia sbilanciato in avanti alla ricerca del tutto per tutto con il powerplay, il Cosenza chiude definitivamente i giochi con la doppietta personale di Trentin, che approfitta di una palla recuperata e insacca a porta sguarnita.

Il fischio finale sancisce un successo meritato per la formazione rossoblù, che con questa vittoria si rilancia nella corsa alla salvezza. La Pirossigeno supera in classifica proprio il Vitulano Drugstore e l’Italservice Pesaro, aumentando così le speranze di permanenza nella categoria.

Ora il campionato si ferma per la sosta. Alla ripresa, i lupi saranno attesi da un'altra sfida fondamentale: il match casalingo contro la Feldi Eboli.