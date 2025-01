Nel turno infrasettimanale, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, Pirossigeno Cosenza e Fortitudo Pomezia si dividono la posta in palio con un pareggio per 1-1. Un risultato che consente ai Lupi di allungare la propria striscia positiva, dopo le vittorie contro Sala Consilina e Sandro Abate, portandosi a quota 11 punti e, soprattutto, fuori dalla zona play-out.

La partita si sviluppa all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le squadre capaci di creare occasioni pericolose. I padroni di casa, spinti dall'entusiasmo del pubblico, cercano subito di imporre il proprio ritmo. Già nei primi minuti, Cabeça si mette in evidenza con un’azione personale che però viene fermata da un intervento decisivo di Bueno.

Anche la Fortitudo Pomezia risponde con pericolosità: il duo Tiaguinho-Raubo impegna la difesa cosentina, ma capitan Marchio si oppone con prontezza. Entrambi i portieri, Del Ferraro per il Cosenza e Molitierno per il Pomezia, si rendono protagonisti di parate spettacolari, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino all’intervallo.

Nel secondo tempo, l’intensità non cala. Cabeça sfiora il gol con un pallonetto, ma Miguel Angelo salva sulla linea. Al minuto 11, gli ospiti trovano il vantaggio: una splendida serpentina di Bueno supera Del Ferraro e porta il Pomezia sull’1-0.

La reazione del Cosenza non si fa attendere. I Lupi spingono alla ricerca del pareggio, e al 16° minuto arriva l’episodio chiave: un fallo in area regala un rigore ai padroni di casa. Dal dischetto, Cabeça è freddo e preciso, firmando l’1-1. Nel finale, entrambe le squadre provano a vincerla con il powerplay, ma le difese reggono e il punteggio non cambia più.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-FORTITUDO POMEZIA 1-1 (pt 0-0)

COSENZA: Del Ferraro, Gabriel, Jefferson, Pedrinho, Cabeça. Adornato, Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

POMEZIA: Molitierno, Ludgero Lopes, Bueno, Miguel Angelo, Dudù. Gattarelli A., Gattarelli D., Mentasti, Tiaguinho, Cutrupi, Cutrignelli, Raubo. All. Angelini

ARBITRI: Francesco Sgueglia di Finale Emilia, Mario Certa di Marsala.CRONO: Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme

MARCATORI: 11'46" st Bueno (P), 16'56" st rig. Cabeça (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 18:00 al PalaCosentia di fronte a circa 500 spettatori. Ammoniti: 18'21" pt Gattarelli D. (P), 19'18" pt Jefferson (C), 19'23" pt Tuoto (All. Cosenza).