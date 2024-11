Il battesimo è di fuoco: alla prima c’è il Milan, alla quarta l’Inter e subito dopo l’Atalanta. Nel mezzo Verona e Cagliari. Il 26 novembre la sfida alla Juventus. Confermate le prime due giornate all’Ezio Scida

Subito una grande. Subito l’abbraccio del proprio pubblico. Il Crotone riparte dal Milan e dall’Ezio Scida. Il diavolo inaugurerà la nuova stagione a tinte rossoblu nello stadio calabrese. Lì dove si chiuderà, di fatto, la prima giornata di Serie A. Salvo che la squadra di Montella non acceda ai play off di Europa League e dopo il sorteggio del 4 agosto decida di anticipare la sfida alla domenica. L’orario sarà, comunque, alle 20:45.

Battesimo di fuoco ma con il supporto del pubblico

Anche nella seconda giornata gli squali potranno contare ancora sul fattore casalingo contro il Verona. Il 10 settembre, dopo la prima sosta, il Crotone volerà a Cagliari per la prima trasferta dell’anno. Poi Inter e la matricola Benenvento allo Scida intervallate dalle gare esterne di Bergamo contro l’Atalanta e l’altra neo promossa Spal.

Il 26 novembre la sfida ai campioni di Italia della Juventus

Il 15 ottobre sbarcherà in Calabria il Torino il 29 la Fiorentina. Nel mezzo le due trasferte di fila contro Sampdoria e Roma. Il 5 novembre c’è il Bologna al Dall’Ara. Il 19 il Genoa in casa pitagorica. Il 26 novembre è il grande giorno dello Stadium di Torino contro la Juventus. Per chiudere con un dicembre intenso con Crotone -Udinese, Sassuolo - Crotone, Crotone – Chievo, Lazio - Crotone e Crotone - Napoli a ridosso del nuovo anno. Il giorno della befana si ricomincerà a campi invertiti.