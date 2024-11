Sotto l’acquazzone del “Franchi” i calabresi guastano il sapore della prima vittoria in campionato per oltre ottanta minuti. Poi Astori pareggia e Cordaz nel finale salva il punto

Piove sul bagnato? Macchè. Eppure quando sul “Franchi” di Firenze si è abbattuto il diluvio in tanti avranno pensato che a mischiare le lacrime alla pioggia sarebbe stato solo il Crotone. E invece, ti aspetti l’imbarcata ma a diluviare è sul tetto dei viola con il Crotone avanti per ottanta minuti e passa sotto l’acquazzone toscano. Il campo tiene per sedici minuti poi molla. L’arbitro sospende e la partita riprende dopo quasi un’ora. Tatarusanu e Gonzalo però restano negli spogliatoi e per Falcinelli è un gioco da ragazzi spingere il pallone in fondo al sacco.

Il Franchi è ammutolito. Nella settimana più difficile degli ultimi 20 anni, il Crotone sta vincendo su uno dei campi più difficili di serie A. Un sogno gustato fino al 39’esimo della ripresa quando Astori scaraventa il pallone in fondo al sacco in mischia. 1-1 e assalto finale dei viola. Cordaz para tutto ed il Crotone quantomeno rialza la testa.

Dopo 5 sconfitte di fila gli ominidi Davide Nicola raccolgono quantomeno un punto e non solo la pioggia.

