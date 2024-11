A Cagliari per conquistare la prima vittoria in campionato. È questo il principale obiettivo del Crotone che, dopo la bella prestazione ed il primo punto stagionale contro la Juventus, nell’anticipo domenicale delle 12:30 farà visita ad un Cagliari alla ricerca di continuità dopo la bella vittoria per 3-2 in casa del Torino ma con un avvio di stagione non in linea con le aspettative.

Il Cagliari recupera Godin



Sospiro di sollievo per Eusebio Di Francesco, l’allenatore del Cagliari recupera infatti, al centro della difesa l’ex Inter Diego Godin e ritrova, seppur in numero limitato, i tifosi alla “Sardegna Arena” saranno mille.

I precedenti in A



Il Crotone non ha mai vinto contro il Cagliari in Serie A: 3 vittorie degli isolani ed un pareggio nei precedenti. L’ultima partita in A si giocò il 24 Gennaio 2018 ed allo “Scida” finì 1-1. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Marcello Trotta su calcio di rigore, arrivò il pari ospite con un bel gol su calcio di punizione di Luca Cigarini, il giocatore che adesso indossa la maglia degli squali.

Stroppa non cambia



Rispetto alla partita con la Juventus, Stroppa non dovrebbe cambiare nulla nell’undici titolare. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Benali, che si è aggregato al gruppo, e Vulic che parte comunque da favorito.In attacco conferma per il tandem Junior Messias-Simy con il nigeriano alla ricerca del cinquantesimo gol in rossoblù: attualmente è fermo a quota 48

L'arbitro del match

A dirigere Cagliari - Crotone è stato designato Antonio Di Martino di Teramo. Sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Paganessi di Bergamo e Vittorio Di Gioia di Modena

Le probabili formazioni



Cagliari (4-2-3-1): 28 Cragno; 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 15 Klavan, 22 Lykogiannis; 8 Marin, 6 Rog; 18 Nandez, 10 Joao Pedro, 33 Sottil; 9 Simeone. Allenatore: Di Francesco.

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz; 6 Magallan, 34 Marrone, 13 Luperto; 32 Pedro Pereira, 69 Reca, 8 Cigarini, 77 Vulic, 17 Molina; 25 Simy, 30 Messias. Allenatore: Stroppa