La quattordicesima giornata del massimo campionato italiano coincide anche con l’ultimo turno del 2020: un anno che passerà sicuramente alla storia per le orami note vicende pandemiche, che di riflesso hanno condizionato anche il calcio.

Allo “Scida” di Crotone, i rossoblù di mister Stroppa ospitano il Parma allenato da Fabio Liverani, una sfida che mette difronte due squadre che hanno bisogno di punti. Per il Crotone la vittoria è quasi necessaria, visto l’ultimo posto in classifica, il Parma potrebbe anche permettersi di conquistare un pareggio: anche se i 12 punti in classifica non fanno dormire sonni tranquilli, con la zona retrocessione ad un passo. I crociati non vincono da quattro turni e sono reduci dal ko interno contro la Juventus.

Problemi di formazione per Stroppa

Gli squali dovranno fare i conti con le assenze: non ci sarà Luca Marrone, per squalifica ma Stroppa non può contare neanche sugli infortunati, Benali, Cigarini e Rispoli a centrocampo. In attacco il tecnico pitagorico dovrebbe far partire dal primo minuto il tandem Junior Messias – Simy, con quest’ultimo alla ricerca del cinquantunesimo gol in rossoblù, dopo aver raggiunto quota 50 nello scorso match giocato in casa della Sampdoria.

Assense importanti per Liverani

Problemi di formazione anche per Liverani: out gli infortunati Pezzella, Scozzarella e Nicolussi Caviglia. Nel reparto offensivo spazio al tandem Gervinho – Cornelius con Karamoh a supporto.

Quello di oggi sarà il primo confronto assoluto tra le due squadre.

L'arbitro

Ad arbitrare il match sarà il Sig. Fabio Maresca della Sezione di Napoli.

Le probabili formazioni

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz, 6 Magallan, 5 Golemic, 13 Luperto, 32 Pedro Pereira, 17 Molina, 44 Petriccione, 95 Erique, 69 Reca, 25 Simy, 30 Messias. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 14 Crociata, 77 Vulic, 26 Djidji, 20 Rojas, 28 Siligardi, 21 Zanellato, 97 Riviére, 11 Dragus). All.: Stroppa.



Squalificati: Marrone.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Cigarini, Benali, Rispoli.



Parma (4-3-3): 1 Sepe, 2 Iacoponi, 24 Osorio, 22 Alves, 7 Gagliolo, 33 Kucka, 15 Brugman, 23 Hernani, 10 Karamoh, 11 Cornelius, 27 Gervinho. (34 Colombi, 77 Rinaldi, 4 Balogh, 42 Busi, 30 Valenti, 31 Ricci, 37 Camara, 17 Dezi, 18 Cyprien, 19 Sohm, 32 Brunetta, 45 Inglese). All.: Liverani.



Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Grassi, Scozzarella, Pezzella, Nicolussi, Caviglia.