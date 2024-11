La 35esima giornata di Serie A, per il Crotone ha il sapore amaro di una sfida quasi “inutile”. I pitagorici sono già matematicamente retrocessi in serie B, ed in casa della Roma l’unico obiettivo possibile è avvicinare il Parma al penultimo posto per cercare di non chiudere il campionato da fanalino di coda. All’Olimpico dunque per salvare l’orgoglio ma soprattutto per cercare di portare a casa un risultato prestigioso.

Qui Roma

In casa giallorossa c’è assolutamente bisogno di una vittoria per tenere distante il Sassuolo, che insegue a 2 punti, e centrare la qualificazione alla Conference League, la nuova competizione della Uefa che farà il suo esordio a partire dalla stagione 2021/22. «Non c'è bisogno di chiedere nulla. Dobbiamo giocare per arrivare il più in alto possibile – sono queste le parole del tecnico della Roma Fonseca alla vigilia del match - chi rappresenta la Roma deve giocare per vincere e difendere questa maglia». L’allenatore giallorosso poi ha preannunciato che Darboe sarà titolare: «Sì, giocherà dal primo minuto».

Qui Crotone

Gli squali sanno già che il loro destino è la serie B, la retrocessione matematica in cadetteria è avvenuta domenica scorsa nella sfida giocata e persa allo Scida contro i campioni d’Italia dell’Inter. A Roma, dunque, per difendere l’orgoglio. « Gare cosi si caricano da sole – dice Serse Cosmi, allenatore dei crotonesi - c’è un pizzico di delusione perché il nostro destino già lo conosciamo ma poi ti ritrovi a giocare contro squadre importanti e in uno stadio blasonato, quindi il resto verrà tutto da solo. Mi interessa che vada in campo un Crotone con testa e voglia giusta»

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Mirante, Farelli, Juan Jesus, Reynolds, Fazio, Bove, Ciervo, Pastore, Zalewski, Dzeko.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas. Allenatore: Cosmi. A disposizione: Festa, Cuomo, Marrone, Luperto, Pedro Pereira, Rispoli, Eduardo, Petriccione, Rojas, Zanellato, Vulic, Riviere.