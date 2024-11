Ci eravamo lasciati con Eduardo e ci ritroviamo con un altro sudamericano. Il Crotone passa dalla solidità di Eduardo alla freschezza di Rojas e dà una vigorosa sistemata al proprio centrocampo.

Un mediano di peso e di grande vitalità, Eduardo appunto, si affiancherà all’altro neo acquisto Cigarini ed al riconfermato Benali nella zona nevralgica del campo. Preso dallo Sporting Lisbona, il brasiliano classe ’95 giocherà per la prima volta in Serie A.

Quindi ecco la recente novità in casa Crotone, perché il ds Ursino ha lavorato anche in prospettiva, assicurandosi le prestazioni del cileno Luis Rojas Zamora, classe 2002, prelevato a titolo definitivo dall’Universidad del Chile.

Il neo acquisto dei rossoblù è un centrocampista tecnico e abile con il pallone fra i piedi, considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama internazionale. Rojas si è messo in mostra anche nel recente campionato Mondiale Under 17. Per lui un contratto quadriennale. E adesso per il tecnico Stroppa c’è un regalo destinato ad ampliare le scelte nel reparto avanzato, con l’ingaggio del centravanti Riviere, la passata stagione decisivo ai fini della salvezza del Cosenza.