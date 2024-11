VIDEO | Per i rossoblù la sesta sconfitta in otto giornate di campionato. Con un gol per tempo le aquile espugnano lo "Scida" sotto una pioggia battente che in diversi quartieri ha provocato non pochi danni

Crotone – Lazio forse non doveva giocarsi, sarebbe stato meglio per tutt. Il nubifragio che ha colpito Crotone ha messo in ginocchio la città pitagorica e nonostante il terreno di gioco dello “Scida” abbia tutto sommato retto, all’esterno dell’impianto sportivo la situazione è tragica con interi quartieri sommersi e con gli uomini delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, probabilmente più utili nelle zone colpite dal nubifragio che all'interno dello stadio. Una decisione, dunque, paradossale ed abbastanza discutibile.

Primo tempo

La cronaca della partita ci porta al 5’ con Messias che sulla destra dribbla mezza difesa laziale (pozzanghere comprese): il brasiliano serve Rispoli che crossa per Reca. Il colpo di testa del polacco finisce fuori. Al 7’ occasione per Immobile: errore nel controllo di palla di Cordaz fuori dall’area di rigore, l’attaccante recupera la sfera ma il tiro non è preciso ed il pallone esce. Al 13’ i pitagorici vanno vicini al vantaggio con Simy: il nigeriano anticipa il suo diretto marcatore e calcia al volo. Pallone di poco fuori. La Lazio gioca però meglio, nonostante la pioggia che continua incessante a cadere, al 16’ Luis Alberto riceve un traversone in area e di testa prova a sorprendere Cordaz. Palla tra le braccia del portiere.

Vantaggio Lazio

Il risultato si sblocca al 21’: Immobile riceve un bel suggerimento si Parolo e con un bel colpo di testa in tutto tra Magallan e Marrone riesce a spedire il pallone alle spalle di Cordaz. E’ un bel gol dell’attaccante tornato in campo dopo essere guarito dal covid. Con questo gol, Immobile si porta a 107 reti in Serie A, agganciando al secondo posto dei migliori marcatori Giuseppe Signori.



I laziali sono ancora pericolosi al 35’ con Luis Alberto ed al 37’ con Cordaz che è bravo a salvare sul sinistro di Parolo. Il Crotone si affaccia in area di rigore avversaria al 40’: Simy cerca il gol di tacco ma l’azione è interrotta da una posizione di fuorigioco di Vulic. A due minuti dal termine ancora Cordaz protagonista: il portiere degli squali salva il risultato con i piedi sul colpo di testa di Fares.

Secondo tempo

Il Crotone prova a pungere e dopo un minuto va alla conclusione con Benali: nulla da fare. Durante la stessa azione proteste dei pitagorici per un presunto fallo in area di Acerbi su Vulic. La Lazio ci prova con Correa: il biancoceleste entra in area dopo aver superato Cuomo e va alla conclusione: Cordaz manda in angolo. Il Crotone sostanzialmente non gioca male ma in avanti non riesce a pungere.

Raddoppio biancoceleste

La Lazio, invece, riesce a mettere in difficoltà gli squali ed al 58’ trova il raddoppio: ripartenza in contropiede dei capitolini, Correa riceve palla sulla sinistra entra in area ed in diagonale batte Cordaz. Al 71’ Luis Alberto serve Caicedo: l’attaccante si allarga un po’ troppo ed il suo tiro manda il pallone a colpire l’esterno della rete. Fino al novantesimo non accade praticamente più nulla. La Lazio conquista i tre punti agganciando al momento in classifica Lazio e Roma, il Crotone resta ultimo ed a secco di vittorie.

Il tabellino

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Cuomo; Rispoli (46' Pedro Pereira), Benali, Petriccione (68' Dragus), Vulic (79' Riviere), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa



Lazio (3-5-2): Reina; Patric (79' Hoedt), Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo (46' Akpa-Akpro), Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares (46' Marusic); Immobile (75' A. Pereira), Correa (62' Caicedo). All. S. Inzaghi

Arbitro: Juan Luca Sacchi



Marcatori: 21' Immobile, 58' Correa

Ammoniti: Rispoli (C), Marrone (C), Fares (L), Parolo (L), Cuomo (C), Lucas Leiva (L), Luis Alberto (L)