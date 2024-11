Se le partite disputate fossero finite nel primo tempo, i pitagorici avrebbero parecchi punti in più. Ecco perché

«La strada è quella giusta». Ne è convinto Davide Nicola. Il suo Crotone, reduce dal pareggio del “Artemio Franchi” di Firenze, ha dimostrato ulteriori segni di crescita. Vero. Vero anche però, che i calabresi continuano a peccare di inesperienza subendo la rimonta avversaria nei minuti finali di gara o comunque nel corso della ripresa.

E’ successo contro i viola di Paulo Sousa, appunto, è già accaduto altre volte. Condizione che, spulciando numeri e statistiche, ha fatto perdere parecchi punti ai calabresi. Basti pensare alla sfida di Bologna, chiusa al 45’ 0-0 e poi terminata 1-0 per i padroni di casa. A Pescara contro il Genoa si è fatto anche peggio: dall’1-0 del primo tempo all’1-3 al 90’. Ad Empoli dall’1-1 al 2-1 per i locali. Dal successo assaporato contro il Paleremo all’Adriatico (1-0) al pari (1-1). Ma non è finita.

Il Crotone ha gettato alle ortiche il vantaggio a Reggio Emilia poi ribaltato dal Sassuolo nella seconda parte di gara finita 2-1 per i neroverdi di Di Francesco. Il totale fa 12 punti in meno in classifica. Di fatto senza i secondi tempi il Crotone sarebbe nella parte centrale della graduatoria generale. Molto più in alto, insomma, dell’ultima piazza occupata con 90 minuti più recupero sulle spalle.