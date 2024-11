La trentesima giornata del campionato di Serie A vedrà il Crotone impegnato oggi pomeriggio alle 15:00 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia contro padroni di casa allenati da Vincenzo Italiano. Entrambe le formazioni sono impegnate nella corsa per non retrocedere, anche se i liguri sono messi notevolmente meglio: occupano infatti il sedicesimo posto a quota 29 punti. Gli squali, ultimi con solo 15 punti si possono aggrappare a quella che al momento è l’unica speranza per non finire nella serie cadetta: la matematica. I pitagorici, hanno la necessita di punti salvezza ma devono anche sfatare un poco invidiabile primato, sono infatti l’unica squadra della serie A a non aver mai vinto finora in trasferta in questa stagione. Nelle 14 partite giocate dai rossoblù lontano dall’Ezio Scida, sono arrivate 13 sconfitte e 1 solo pari. Cosmi ha recuperato tutti i suoi uomini, tranne Pedro Pereira che sconterà oggi la squalifica

La direzione di gara

Ad arbitrare Spezia – Crotone sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato da Palermo e Bercigli

Le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi. All.: Italiano. A disposizione: Provedel, Vignali, Marchizza, Terzi, Chabot, Sena, Acampora, Agoume, Galabinov, Verde, Agudelo, Piccoli.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Messias, Petriccione, Benali, Reca; Ounas, Simy. All.: Cosmi. A disposizione.: Festa, Crespi, Magallan, Marrone, Rispoli, Rojas, Eduardo, Vulic, Cigarini, Zanellato, Di Carmine, Riviere.