Sabato sera allo “Scida” il Crotone di mister Stroppa ospita i campioni d’Italia in carica con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti della stagione. Il Crotone, infatti, è reduce da tre sconfitte consecutive e contro la Juventus dovrà cercare una vera e propria impresa.

Gli squali non hanno mai vinto contro la Juventus, nei quattro precedenti in Serie A, tre sono state le vittorie dei bianconeri ed un pareggio, quello acciuffato grazie al gol su rovesciata di Simy il 18 aprile del 2018. Una rete che resterà per bellezza ed importanza nella storia dei pitagorici.



Contro il Crotone la “vecchia signora” dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo e McKennie fermati dal coronavirus. In attacco terzetto guidato da Alvaro Morata, con Kulusevski e uno fra Chiesa, in leggero vantaggio e che potrebbe giocare la sua prima da juventino, e Dybala. Stroppa, invece, potrebbe far esordire con i rossoblù in difesa l’ex Napoli Sebastiano Luperto, ed in attacco Luca SIligardi a fare coppia con Simy.



Allo “Scida” per la prima volta dopo il lockdown ritornano i tifosi: saranno mille ed anche loro proveranno a spingere gli squali verso l’impresa.