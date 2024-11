Continua la lotta a distanza tra Genoa, Empoli e Crotone. Il calcolo delle probabilità premia i calabresi. Possibile aggancio contro la Juventus

Dietro l’angolo c’è il i Pescara che pensa già alla rinascita tra i cadetti. Sullo sfondo una salvezza ancora tutta da battagliare. Nel mezzo tanti ostacoli e parecchi rischi. Il più vicino: prendere sottogamba i delfini di Zeman.

Parola d’ordine: concentrazione. E’ il Nicola pensiero a pochi giorni dalla sfida contro biancocelesti che potrebbe regalare agli squali pitagorici un’altra bella fetta di speranza salvezza. Fondamentale la concentrazione per il trainer rossoblu, soprattutto in partite come quella contro il Pescara, in cui il risultato sembra già scontato.

Una sola certezza. Necessario il successo domenica per restare attaccati ad Empoli prima e Genoa poi. Le due squadre risucchiate nella lotta salvezza ed oggi distanti rispettivamente quattro e cinque passi.

Possibile aggancio. La media punti del Crotone è da Champions League. I pitagorici hanno inanellato 11 punti in 5 partite. Quattro in più dell’Empoli. Addirittura dieci in più del Genoa. Il gruppo che ad oggi, nonostante la forbice più ampia sulla linea rossa, rischia di più.

Calcolo delle probabilità. Le statistiche inchiodano il grifone che di questo passo potrebbe essere superato, o quantomeno agganciato, sia dai toscani che dai calabresi. La giornata “X” potrebbe essere la 37^. Quando il Genoa affronterà il Torino, l’Empoli l’Atalanta ed il Crotone la Juventus.

Assenza pesante. All’Adriatico non ci sarà Falcinelli, squalificato per un turno, riflettori puntati quindi su Marcello Trotta, goleador contro il Milan e decisivo nell’ultimo mese nel ruolo di assist-man.

