Discesa repentina della quota legata al successo pitagorico a “San Siro”. A pesare le disavventure nerazzurre ed il cammino da primato dei calabresi nelle ultime due partite

Anche gli scommettitori tifano Crotone. Il match di domenica a “San Siro” per i bookmakers resta in mano all’Inter ma negli ultimi giorni più di qualcuno ha "investito" almeno una giocata sulla squadra pitagorica. A confermarlo la repentina discesa della quota legata al successo dei rossoblu nella Scala del calcio.

Il Crotone punta “San Siro” per abbandonare l’ultimo posto

Le quote. Ad inizio settimana la vittoria dei calabresi superava anche di 18 volte l’importo giocato, ora non va oltre le 14 volte. Sul web si scende addirittura a 12 e nelle prossime ore potrebbe calare ancora. Segno che gli scommettitori danno fiducia alla squadra di Davide Nicola.

Pesano le disavventure nerazzurre. Il flusso non è anomalo ma legato evidentemente alle disavventure del gruppo nerazzurro che ad inizio settimana ha silurato De Boer affidando la panchina al Primavera Vecchi. Ieri ha perso in Europa League ed in campionato ha conquistato solo 3 punti nelle ultime 5 partite. Uno in meno del Crotone che negli ultimi due incontri di Serie A ha raccolto quanto la Roma, più del Napoli e del Milan. I numeri non mentono. Ed i numeri sono il pane quotidiano dei bookmakers. Il colpaccio al “Meazza” quindi non è poi così improbabile. Ora anche per gli scommettitori.

Alessio Bompasso