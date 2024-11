Si chiude e nel peggiore dei modi, l’esperienza in massima serie per l’ex tecnico pitagorico Ivan Juric. Ironia della sorte, un destino che ora più che mai avvicina nuovamente l’allenatore al Crotone

Dalle stelle, alle …. Dalla cavalcata in Serie A con il Crotone, alla disfatta con il Genoa. Ivan Juric saluta così la massima serie. Triste epilogo quindi, per il tecnico croato alla prima esperienza in massimo campionato.

Era maggio e Juric, dopo l’impresa, lasciava la piazza pitagorica per approdare al tanto caro Genoa.

Ma il calcio si sa, regala sogni e delusioni. L’epilogo, con l’esonero, domenica scorsa contro il Pescara. Perché una sconfitta ci può stare, ma quando a punirti è una squadra che non hai vinto ed ultima classifica, è più difficile da mandare giù. All’amarezza di Juric s può parimenti aggiunge certamente quella dei calabresi che ormai, salvo clamorosi miracoli, taglieranno il traguardo salutando nel peggiore dei modi la prima storica serie A.

La gloria dello scorso campionato, sembra ormai lontanissima. E In molti si chiederanno se magari insieme, Juric e il Crotone avrebbero potuto raggiungere un altro storico traguardo, chissà con un epilogo diverso.

Otto le panchine saltate nella stagione in corso Juric però è solo l’ultimo di una lunga lista di allenatori esonerati durante questa stagione. Prima di lui, Massimo Oddo del Pescara. E ancora Ballardini, De Zerbi, Corini al Palermo. Giuseppe Iachini dell’Udinese. Stefano Vecchi dell’Inter chiamato dalla primavera a sostituire il forse ormai dimenticato Franck De Boer.

Maria Chiara Sigillò