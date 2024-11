I friulani sbancano lo stadio calabrese con un netto 3-0. È sorpasso in classifica

Netta vittoria dell'Udinese sul campo del Crotone. All'Ezio Scida finisce 3-0 in favore di friulani, trascinati dall'accoppiata Maxi Lopez-Jankto. Tutto facile per i friulani che vanno in vantaggio al 41': tiro di Lasagna respinto corto da Cordaz sui piedi di Jankto che da due passi mette dentro. Al 53' fuga di Maxi Lopez sulla destra, l'argentino serve l'accorrente Jankto il cui destro a giro si insacca per il 2-0. I friulani calano il tris al 66': ripartenza di Perica per Barak che si trova a tu per tu con Cordaz e serve Lasagna che non ha difficoltà ad insaccare. Con questo successo l'Udinese sale a 15 punti mentre il Crotone resta fermo a quota 12.