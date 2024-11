Geniale idea del club pitagorico che lancia il simbolo social in vista della sfida decisiva per la permanenza con il Chievo

#roadtochiev. L’hashtag è tutto un programma. Foneticamente identico a quello scelto dall’Uefa per la finalissima di Champions League. La coppa dalle grandi orecchie che premia il club migliore d’Europa. Punta a qualcosa di meno prestigioso ovviamente il Crotone che non sarà a Kiev ma che ha ideato e lanciato il simbolo social per spingere squadra e tifosi a Verona, sponda Chievo (da lì la geniale intuizione) per la trasferta che potrebbe regalare ai pitagorici la seconda salvezza consecutiva in Serie A. E allora #roadtochiev Crotone. #roadtochiev Calabria.