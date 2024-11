Non solo Empoli e Crotone. La squadra di Juric ha perso sei punti nei confronti dei pitagorici nelle ultime 4 partite. E se la corsa dei rossoblu fosse sui grifoni?

La vittoria dell’Empoli sul Milan ha reso praticamente inutile, in classifica, lo straordinario successo del Crotone in rimonta al “Ferraris” contro la Sampdoria. Ma non del tutto. Le distanze tra calabresi e toscani restano immutate. Ma cambiano, in maniera interessante, nei confronti del Genoa.

Lotta sui grifoni? Quel Genoa che un paio di settimane fa ha richiamato in panchina Ivan Juric. Quell’Ivan Juric che lo scorso anno, di questi tempi, festeggiava la promozione aritmetica in massima seria alla guida proprio degli squali pitagorici.

Destini incrociati che rendono ancora più avvincente questo finale di stagione. Il merito è tutto dei Nicola boys capaci di viaggiare ad un media Champions nelle ultime 4 partite. Quattro giornate fa il Genoa era a +12. Oggi è a +6.

5 partite. 15 punti. All’appello adesso mancano 5 gare. Sul piatto quindi 15 punti da distribuire ed il calendario potrebbe dare una mano. Non tanto sull’Empoli, a questo punto, quanto piuttosto sui liguri che, rispetto ai toscani di Martusciello, dovranno affrontare squadre con più motivazioni.

Il calendario del Genoa - 30 punti in 33 giornate

34esima giornata - Genoa- Chievo Verona

35esima giornata - Genoa-Inter

36esima giornata - Palermo-Genoa

37esima giornata - Genoa-Torino

38esima giornata - Roma-Genoa

Il calendario dell'Empoli - 29 punti in 33 giornate

34esima giornata - Empoli-Sassuolo

35esima giornata - Empoli-Bologna

36esima giornata - Cagliari-Empoli

37esima giornata - Empoli-Atalanta

38esima giornata - Palermo-Empoli

Il calendario del Crotone - 24 punti in 33 giornate

34esima giornata Crotone-Milan

35esima giornata - Pescara-Crotone

36esima giornata - Crotone-Udinese

37esima giornata - Juventus-Crotone

38esima giornata - Crotone-Lazio

E’ chiaro tutto dipenderà, come sempre, dal Crotone. A partire dal match contro il Milan di domenica prossima.

Alessio Bompasso