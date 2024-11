Dopo l'euforia della settimana scorsa i pitagorici tornano con i piedi per terra. La salvezza torna un miraggio

Dai sorrisi nel post Empoli alle lacrime post Palermo. Dal purgatorio all'inferno. Tutto in sette giorni. La salvezza è tornata lontanissima per il Crotone che a Palermo perde partita e posizione in classifica. Ora davanti ai rossoblu non c'è solo l'Empoli ma anche la formazione siciliana. Decide un gol di Nestorovski al 27' del primo tempo. Gap che il Crotone prova a recuperare in tutti i modi. Nella ripresa Nicola inserisce tutte le sue bocche di fuoco ma Falcinelli non è in giornata e Posavec si salva. Poi Crisetig si fa espellere nel momento cruciale del match e per gli squali è tutto da rifare. Per restare in Serie A adesso serve davvero un miracolo.

Alessio Bompasso