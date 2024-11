È già iniziata la settimana che porta in campo la massima serie. Per il Crotone si prospetta un esame difficile: tre gare ravvicinate. Si parte dalla trasferta del “Franchi”

Si avvicina la ripresa del campionato di Serie A. Per il Crotone inizia il tour de force. I rossoblù, sabato saranno impegnati contro la Fiorentina in trasferta. La squadra è ormai a lavoro da giorni per preparare la gara. L'obiettivo è quello di fare quanti più punti possibili per raggiungere la salvezza. Ma la strada è tutta in salita.

Tre partite in pochi giorni

In pochi giorni i rossoblù affronteranno tre partite ravvicinate, due trasferte e una in casa. Dopo la Fiorentina sabato prossimo, ci sarà il recupero contro il Torino il 4 aprile, per poi ospitare allo "Scida" il Bologna. Insomma partite impegnative per il Crotone ma non impossibili. Arrivati a questo punto della stagione però è tempo di trasformare le buone prestazioni in punti salvezza. La determinazione certo non manca.