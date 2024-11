Le motivazioni sarebbero da ricercare nelle frizioni di mercato tra l'agente, Jorge Mendes e la dirigenza viola che non sarebbe convinta dalle eccessive valutazioni di due obiettivi del mercato

Dopo solo tre settimane l’avventura di Rino Gattuso in viola potrebbe finire. Una notizia che ha del clamoroso e che potrebbe trovare conferma nelle prossime ore.

Le cause di quello che sarebbe un clamoroso divorzio, tra il tecnico nativo di Corigliano e la società guidata da Rocco Commisso, imprenditore Italo-americano nato a Marina di Gioiosa Jonica, ssarebbero da ricercare nelle frizioni di mercato tra l'agente di Gattuso, Jorge Mendes e la dirigenza della società toscana, che non sarebbe convinta dalle eccessive valutazioni di due obiettivi del mercato come il centrocampista del Porto Sergio Oliveira (almeno 20 milioni di euro) e l’attaccante esterno di proprietà del Valencia Goncalo Guedes.

Uno strappo che sembrerebbe insanabile e che metterebbe già fine all’esperienza dell’allenatore calabrese sulla panchina dei toscani.