Alle 15.00 allo Scida i pitagorici saranno impegnati in una partita decisiva per il futuro nella massima Serie

Crotone – Cagliari è un vero e proprio spareggio salvezza anticipato: in palio, ci sono infatti, 3 punti di vitale importanza.

Gli Squali sono reduci da 5 sconfitte consecutive ed in classifica occupano l’ultimo posto a quota 12 punti. Contro i sardi, dunque, la squadra di Stroppa non può assolutamente permettersi passi falsi e dovrà cercare di conquistare il bottino pieno per continuare a sperare nella salvezza, agganciare il Parma (che ha pareggiato ieri con lo Spezia) e lo stesso Cagliari, ma soprattutto non perdere terreno dal quartultimo posto occupato dal Torino (oggi in casa della Lazio) distante 8 lunghezze.

Le scelte di Stroppa

L’allenatore dei pitagorici, deve fare i conti con l’infermeria. Assenti: Benali, Djidji e Cigarini. A centrocampo potrebbe proporre Petriccione, Pedro Pereira e Molina (in gol all’andata). Nel reparto offensivo Messias dovrebbe supportare il duo d’attacco composto da Ounas e Di Carmine.

Le scelte di Semplici

Il nuovo allenatore degli isolani, cercherà di portare a casa almeno un punto, che terrebbe dietro il Crotone. Il Cagliari dovrebbe schierarsi con un 3-5-2: Pavoletti dovrebbe tornare titolare in coppia con Joao Pedro. Sicuro del posto a centrocampo l’ex Inter, Nainggolan.

L'arbitro

Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna

Le probabili formazioni

Crotone (4-3-1-2) – Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; P. Pereira, Petriccione, Molina; Messias; Ounas, Di Carmine. Allenatore: Stroppa

Cagliari (3-5-2) – Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Nainggolan, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro: Allenatore: Semplici.