Il campionato di Serie A è ancora lungo e dunque per il Crotone contro il Bologna non sarà certamente “l’ultima spiaggia” ma la trasferta al “Dall’Ara”, sarà comunque una sfida importante per la squadra di Stroppa che in campionato, al momento, occupa l’ultimo posto ed è l’unica squadra in Serie A che finora non ha mai vinto.

Dopo 8 giornate i pitagorici hanno solo 2 punti, frutto di due pareggi e ben sei sconfitte e nella scorsa giornata hanno conosciuto l’ennesimo k.o. perdendo in casa contro la Lazio, in una domenica triste anche per la città di Crotone colpita dall’alluvione.

Stroppa contro il Bologna dovrà fare i conti anche con le assenze: Luca Cigarini è infortunato, mentre Salvatore Molina è reduce dal covid, il giocatore è guarito ma non ancora arruolabile. In porta capitan Cordaz .In difesa pronti Magallan, Marrone, con Luperto che dovrebbe ritornare dopo aver scontato la squalifica. Sulla mediana con Benali e Vulic ci sarà uno tra Petriccione e Zanellato, con il portoghese Pereira ed il polacco Reca sulle fasce. In attacco ancora una conferma per la coppia Simy – Junior Messias, con il francese Riviere che scalpita dopo il recupero dall’infortunio.

Per il Bologna Mihailovic dovrebbe confermare la formazione vincente messa in campo contro la Sampdoria. Skorupski tra i pali, con De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Hickey a completare il reparto difensivo. Davanti alla difesa Schouten e Svanberg, mentre in avanti Orsolini, Soriano e Barrow faranno da supporto a Palacio.

Nell’ultimo precedete al Dall’Ara, il Crotone vinse per 3-2, con una doppietta di Ante Budimir ed un gol di Marcello Trotta. Era il 4 Novembre del 2018 e si giocava la dodicesima giornata del campionato. Un ricordo positivo per i tifosi degli squali che sperano di ripersi anche in questa occasione.

L'arbitro dell'incontro è il signor Serra di Torino